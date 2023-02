Geldbeutel gestohlen: Neuburger Polizei sucht nach Taschendieben

Gleich mit zwei Diebstählen hat es die Polizei in Neuburg zu tun. Sowohl in Karlshuld als auch in Neuburg wurden die Geldbeutel von Supermarktkunden gestohlen.

Am vergangenen Freitag wurden bei der Polizei in Neuburg zwei Diebstähle angezeigt. In beiden Fällen wurden die Geldbeutel von Supermarktkunden gestohlen. Der erste Diebstahl ereignete sich in Karlshuld. Hier wurde in einem Verbrauchermarkt die Geldbörse eines 78-Jährigen aus dessen Jackentasche gestohlen. Anschließend hat der Täter versucht, mit der gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben, was allerdings misslungen ist. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 73 Euro.

In einem Supermarkt in Neuburg wurde ein Geldbeutel gestohlen

Der zweite Diebstahl ereignete sich in einem Supermarkt in Neuburg. Dort wurde ein Portemonnaie aus der Handtasche einer 67-Jährigen gestohlen. Die Tatbeute wird hier mit 110 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08431/6711-0 mit der Polizei Neuburg in Verbindung zu setzen. (AZ)