Zaun kaputt, Auto kaputt, Mofa weg: Wer kann bei der Aufklärung helfen?

In Neuburg und Karlshuld werden mutwillige Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht. Ein gestohlenes Mofa kann die Polizei dagegen wieder finden.

Es vergeht selten ein Wochenende, ohne dass nicht irgendetwas in der Stadt Neuburg oder in den Landkreis-Gemeinden mutwillig beschädigt wird. Dieses Mal hat es die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Grünauer Straße in Neuburg sowie einen Autofahrer erwischt, der auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Karlshuld stand.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Täter im Laufe des Freitags einen Maschendrahtzaun in der Grünauer Straße durchtrennt und dadurch einen Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Ebenfalls am Freitag hat jemand die Heckscheibe eines Honda eingeschlagen, der kurz nach 18 Uhr für wenige Minuten auf dem Supermarkt-Parkplatz stand. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts, allerdings beläuft sich der Schaden auf rund 300 Euro.

Hat sich jemand ein Neuburger Mofa ausgeliehen?

Und dann wurde auch noch ein Mofa gestohlen, das in der Nacht auf Freitag in der Berliner Straße in Neuburg stand. Die Polizei konnte das Zweirad allerdings wieder finden. Wer es sich "ausgeliehen" hatte, konnte bislang allerdings nicht geklärt werden.

In allen Fällen bittet die Polizei Neuburg um Hinweise, sollten Zeugen entsprechende Beobachtungen gemacht haben: Telefon 08431/6711-0. (AZ)