Karlskroner wird am Vatertag mit zwei Promille am Steuer erwischt

Ein angetrunkener Autofahrer ist der Polizei in Neuburg ins Netz gegangen.

Am Vatertag ist ein 48-Jähriger aus Karlskron betrunken am Steuer in eine Kontrolle geraten. Jetzt muss er sich einem Verfahren stellen.

Am Vatertag kann Mann schon mal feiern, doch hinter das Steuer eines Autos sollte man sich trotzdem nicht setzen. Trotzdem getan hat es aber ein Mann aus Karlskron am Donnerstag. Mit zwei Promille im Blut wurde er von Beamten der Polizei Neuburg erwischt. Die Streife führte gegen Mittag in der Augsburger Straße in Neuburg eine reguläre Kontrolle durch. Bei dem 48-Jährigen bemerkten sie eine eindeutige Fahne und ließen ihn ins Messgerät für Atemalkohol pusten. Der Test ergab einen Wert von zwei Promille. Der Führerschein des Karlskroners wurde sichergestellt. Im Anschluss an die Kontrolle musste sich der Mann im Krankenhaus Neuburg einer Blutentnahme unterziehen lassen. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

