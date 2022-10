Karten zu gewinnen: Jagdmesse in Schloss Grünau mit 400 Ausstellern geplant

Im Jagdschloss in Neuburg finden die Internationalen Jagd- und Schützentage statt. Neben Schützengruppen sind Handwerker vor Ort. Besucher dürfen auch selbst zur Waffe greifen.

Die Internationalen Jagd- und Schützentage finden vom 14. bis 16. Oktober wieder rund um das Jagdschloss in Grünau bei Neuburg statt. Rund 400 Aussteller aus dem In- und Ausland werden vor Ort sein. Neben technischen Neuheiten wird dort traditionelle Handwerkskunst gezeigt. Außerdem beteiligen sich die Schützen mit ihren Gaustandarten und Gauschützenmeistern.

Seit 2019 sind die Schützen Partner und Namensgeber der „Internationalen Jagd- und Schützentage“ in Grünau. Auch in diesem Jahr sind sie dabei. Am Samstag, 15. Oktober, ist der Jagd- und Schützentag in Grünau. Er wird offiziell um 10 Uhr auf der Bühne in Halle 4 eröffnet. Um 10.30 Uhr findet ein Demonstrationsschießen mit dem Lichtgewehr auf dem Schießstand in Halle 2 statt. Um 12 Uhr folgt im Schlossgraben der Aufmarsch der Gebirgsschützen, der Gaustandarten und der Schützenkönige (Gaukönige und Vereinskönige). Zeitgleich beginnt auf der Bühne in Halle 4 eine Podiumsdiskussion zum Thema „Illegale Waffen aus Osteuropa und strengere Regeln für Legalwaffenbesitzer – passt das zusammen?“.

Um 14 Uhr startet der Messe-Cup 2022 auf dem BSSB-Schießstand in Halle 2, der am Sonntag, 16. Oktober, fortgesetzt wird. Ausgeschossen wird der Messe-CupPokal, gesponsert von der Firma Walther. Im ersten Durchgang tritt der gastgebende Schützengau Pöttmes-Neuburg an. Den zweiten Durchgang um 16 Uhr bestreitet der Schützengau Schrobenhausen. Im dritten Durchgang, der um 11 Uhr am Sonntag stattfindet, wird mit der Luftpistole geschossen. Die drei Teilnehmer des vierten Durchgangs am Sonntag um 13 Uhr stammen aus dem Schützengau Ingolstadt.

Jagdmesse im Schloss Grünau lockt 400 Aussteller nach Neuburg

Die Siegerehrung des Messe-Cups findet am Sonntag um 16 Uhr direkt am Schießstand in Halle 2 statt. Das große Abschlusskonzert um 16.30 Uhr im Schlosshof mit über 300 Jagdhornbläsern wird ebenfalls von den Gaustandarten und Gauschützenmeistern begleitet. Anlaufpunkt während der gesamten Messe ist der große gemeinsame Stand der drei Schützengaue Neuburg-Pöttmes, Ingolstadt und Schrobenhausen in Halle 2. Angegliedert ist ein mobiler Schießstand des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB). Dort haben die Messebesucher die Möglichkeit zum Probeschießen mit Luftgewehr oder -pistole.

Wer sich mehr führ Handwerk rund um die Jagd interessiert, kann Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Mit dabei ist unter anderem Feinsattler Oliver Aumüller, der Dinge aus Leder anfertigt, wie Messerscheiden, Holster, Gewehrriemen, Gewehrtaschen, Bogensportartikel und Gürtel.

Graveurin Anna Frei stellt auf den Waffen Tiere so realitisch wie möglich dar. Zusätzlich zu Jagdwaffen und Messern graviert sie Schmuck, Glas, Wappen, Siegelringe oder Türschilder. Die Büchsenmacherei von Marko Frühauf in Schleusingen in Thüringen fertigt Jagdwaffen in traditioneller Art und Weise. Frühauf stellt jede seiner Waffen selbst her vom System bis zum Schaft, den er aus einem Holzklotz, dem so genannten Schaftkantel, herausarbeitet. Für Steffi Holder sind die Jagdmalerei und die Wildlife Art zur Passion geworden: „Ich komponiere meine Werke aus einzelnen Szenen einer oder mehrerer Wildtierarten, die durch fließende Übergänge mit der Landschaft verschmelzen.“

Eintrittskarten für Jagdmesse in Neuburg zu gewinnen

Die Jagdmesse hat jeweils von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 17 Euro (Zwei-Tages-Ticket 30 Euro), ermäßigt 15 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

