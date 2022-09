Kartenverkauf läuft: Die "Grattler-Oper" wird in Neuburg neu inszeniert

Im Rödenhof wird die Grattler-Oper neu inszeniert. Neben Schauspielernder Münchner Iberl-Bühne schlüpfen auch Neuburger Künstler in einige Rollen.

Schon der zusammengesetzte Titel ist dubios, weil widersprüchlich: Grattler und Oper passen einfach nicht zusammen. Grattler, Kleinhäusler oder „arme Hund“, also Menschen von niedrigem sozialen wie auch Wohl-Stand - können sich eine Oper schlichtweg nicht leisten. Der Autor Gerhard Loew und der Musiker Peter Michael wollten aber genau dieses: ein bayrisches Theaterstück über arme Leute, ergänzt durch Musik. Es ist, uraufgeführt 1978, das erste bayrische Musical und es wurde landauf-landab zur Erfolgsgeschichte. Die Münchner Iberl-Bühne hat es seither über 500-mal gespielt und führt sie im aktuellen Programm wieder auf.

Sepp Egerer spielt den Scherenschleifer Pasolini in der Grattler-Oper. Er hat sich vorgenommen, das Stück für Neuburg neu zu inszenieren. Und „was der Egerer sich vornimmt, das macht er dann auch“, sagt der Künstler. Im Saal der Dünstl-Anlage im Rödenhof finden derzeit die Proben statt. Und am 29. September ist schon Premiere in Rödenhof. Zwei erfahrene Schauspieler der Iberl-Bühne hat Egerer für die Inszenierung anwerben können: Stefan Glückstein spielt den armen Fischlechner, Harry Edelmann den Viehhändler Oarstocker. Die Fischlechnerin spielt Sissi Schafferhans, Kerstin Egerer deren Tochter Maria und Klaus Buckl den Stanzlinger.

Grattler-Oper kommt in Neuburg auf die Bühne

Eine Kopie der Iberl-Inszenierung soll die Neuburger Grattler-Oper dennoch nicht werden, schon allein deshalb nicht, weil die Musik von der eigens zusammengestellten Band „Die brotlosen Künstler“ um Hans Hüttinger live am Bühnenrand gespielt wird. Auch die Fischlechnerin hat in Egerers Stück wieder eine wichtige Rolle, so wie im Original-Drehbuch vorgesehen. Die Handlung des Stücks geht an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Adel, Weltwirtschaft und Großgrundbesitzer sorgten dafür, dass viele der einfachen Leute zu armen Grattlern wurden. Mit dem Jagen von Wild in den Wäldern der Reichen wurden sie selbst zu Gejagten und zu Protagonisten vieler Wildererdramen. Sepp Egerer findet die Grattler-Oper gerade deshalb so interessant, „weil sie starke Parallelen zur heutigen gesellschaftlichen Situation aufzeigt. Das Stück ist aktuell wie eh“.

Es geht um Armut und Ausgrenzung, um Zusammenhalt und nicht zuletzt um Gerechtigkeit. Fünfmal soll die Grattler-Oper im Rödenhof aufgeführt werden, Premiere ist am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr, weitere Vorstellungen sind am 1., 7., 8., und 9. Oktober geplant. Karten für die Grattler-Oper gibt es im Reisebüro Spangler und im Sporthotel Rödenhof zu kaufen.