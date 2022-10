Kartenverkauf läuft: Neuburger Woazenbuam zeigen neues Stück

Die Neuburger Woazenbuam kehren auf die Bühne zurück. In ihrem neuen Stück dreht sich alles um die Liebe, die Tante - und einen Fleischsalat?

Noch standen die Kulissen zur krankheitsbedingt abgesagten Grattler-Oper auf der Bühne im Festsaal des Sporthotels Rödenhof. Trotzdem betrat das Ensemble des Neuburger Woazenbuamtheaters die Bühne zu ihren Proben. Dabei betonte Spielleiter Horst Bollinger, dass es auch in ihrer Truppe eine Krankheitsfall gibt, eine Darstellerin brach sich das Bein.

Nach zwei Jahren Abstinenz sollte die diesjährige Theatersaison keinesfalls ein „Beinbruch“ werden. Nun schlüpft Andrea Mahlo in die Rolle der verhinderten Kollegin, während Andrea Schatzmann den Soufflierkasten mit der ursprünglichen Rolle von Andrea Mahlo tauscht. „Eine Einsagerin suchen wir noch“, kommentierte Horst Bollinger den aktuellen Stand. Damit stehen mit Doreen Rohde, Andrea Schatzmann und Jürgen Renner gleich drei „Neue“ auf der Bühne. Mit dem Probenverlauf dort ist Horst Bollinger sehr zufrieden, sind doch mit Anika Karl, Andrea Mahlo, Mathias Faller, Alexander Strauß und ihm selbst bühnenerfahrene Darsteller auf den „Brettern.“

In ihrer 41. Theatersaison zeigen die Woazenbuam den Dreiakter von Toni Lauerer „Die Tante mog koan Fleischsalat“. Toni Lauerer, der heuer selbst noch nach Neuburg kommt, ist im „richtigen Leben“ Standesbeamter aus Furth im Wald. Der humoristische Oberpfalzer und Autor zählt zu den erfolgreichsten bayerischen Kabarettisten und ist regelmäßig in Bayern 1 zu hören.

Neuburger Woazenbuam zeigen Theater im Rödenhof

Weil Toni Lauerer schon von Berufs wegen eine Affinität zur Zweisamkeit hat, dreht sich sein Stück natürlich um die Liebe und deren Tücken. Die wiederum sind familiär und ganz enorm. Denn Schwester und Bruder bei den Mosers sind hoffnungslos zerstritten, während die nächste Generation, Sohn und Stieftocher, heimlich aber kräftig anbandelt. Kurz bevor die verfahrene Situation im Chaos endet, greift „Tante Gretl“ ein, bei der die Liebe irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Dabei bekommt sie noch vom kuppelerfahrenen Hausarzt Dr. Müller wertvolle Unterstützung. Schon bei den Proben zeigte sich, dass Anika Karl als etwas schräge Tante Gretl eine Paraderolle besetzt.

Der Kartenvorverkauf zum diesjährigen Woazenbuamtheater läuft bereits, wobei die Karten im Reisebüro Spangler erhältlich sind. Gespielt wird im Festsaal des Sporthotels Neuburg-Rödenhof. Die Vorstellungen beginnen am 29. Oktober, 5. und 12. November jeweils um 19 Uhr, am 6. November um 17 Uhr und am 11. November um 20 Uhr.