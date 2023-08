Neuburg

06:00 Uhr

Katharina Schulze in Neuburg: Grünen wollen mitregieren

Plus Katharina Schulze war zu Gast im Bootshaus in Neuburg und sprach mit Interessierten über Bildung und PV-Anlagen. Auch der Fachkräftemangel bewegte die Menschen.

Von Tabea Huser Artikel anhören Shape

Kein Wort über ein Flugblatt oder Hubert Aiwanger war am Dienstagabend im Neuburger Bootshaus beim Biergarten-Talk der Grünen zu hören. Die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, und Landtagskandidatin Marina Abstreiter sprachen vor etwa 110 Zuhörenden über Bildung, die Klimakrise, Frauenrechte und über den Rechtsruck in der Gesellschaft.

Im Publikum befanden sich am Dienstag nicht nur Anhänger der Grünen-Partei. Doch bevor die meisten Interessierten auftauchten, betrat Katharina Schulze um 17.40 Uhr das Bootshaus. Gerhard Schoder, Stadtrat für die Grünen in Neuburg, begrüßte die Spitzenpolitikerin. Schulze war am Tag zuvor bereits in Kissing und Friedberg auf Wahlkampf-Tour unterwegs gewesen. Trotz des dritten Auftritts zeigte sich die 38-Jährige gesellig und suchte das Gespräch mit den Anwesenden schon vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen