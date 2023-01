Neuburg

Katholiken und Protestanten feiern gemeinsam den Bibelsonntag

Plus Die ökumenische Zusammenarbeit hat in Neuburg lange Tradition. Am Sonntag feiern die Gemeinden zum zweiten Mal gemeinsam den Bibelsonntag.

Von Tabea Huser

"Die Bibel ist unsere gemeinsame Basis", sagt Stadtpfarrer Herbert Kohler vor dem ökumenischen Gottesdienst zum Bibelsonntag am 29. Januar. Zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Steffen Schiller der Christuskirche und weiteren fünf Hauptamtlichen der katholischen und evangelischen Kirchen in Neuburg haben sie einen besonderen Gottesdienst vorbereitet. Eine lange Predigt wird es nicht geben. Viele kurze Impulse aus verschiedenen Perspektiven zum Bibeltext können die Besucher am Sonntagabend um 19 Uhr in der Hofkirche erwarten. Zudem wird der Gottesdienst musikalisch von einer Schola mitgestaltet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

