Katholische Pfarrkirche St. Peter für vorbildliche Sanierung ausgezeichnet

Der Bezirk Oberbayern hat die Pfarrkirche St. Peter in Neuburg für eine vorbildliche Sanierung ausgezeichnet. Diese Geschichte steckt hinter dem Gotteshaus.

Der Bezirk Oberbayern hat zum zweiten Mal den Oberbayerischen Denkmalpreis vergeben. Neben fünf Preisen vergab der Bezirk acht Anerkennungen für vorbildlich sanierte Denkmäler. Eine davon ging an die katholische Pfarrkirche St. Peter in Neuburg.

St. Peter ist laut Mitteilung des Bezirks Oberbayern die älteste katholische Pfarrkirche in Neuburg und erstmals im Pappenheimer Urbar von 1214/19 genannt, das den Besitz der Reichsmarschälle von Pappenheim auflistet. 1641 veranlasste der Einsturz des baufälligen Turms mit Beschädigung des Kirchenschiffs einen Neubau - von der früheren Kirche blieb nichts erhalten. Der Wiederaufbau begann unter der Leitung des Graubündener Baumeisters Johann Serro. 1681 wurde St. Peter als Kollegiatstift durch den späteren Kurfürsten Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg gegründet. Das Stift wurde 1803 im Zuge der Säkularisation aufgelöst, und die Stiftskirche wurde zur Stadtpfarrkirche.

Die Rückansicht der katholischen Pfarrkirche St. Peter in Neuburg. Foto: Erich Spahn

Aufgrund großer Schäden, unter anderem am Dachtragwerk, war eine allumfassende Instandsetzung nötig geworden. Nur so konnte dieser Pionierbau der barocken Kirchenarchitektur in Süddeutschland erhalten werden, heißt es unter anderem in der Begründung der Preisverleihung. Bemerkenswert ist demnach auch die 30-Register-Orgel, die 1988 von Maximilian Offner eingebaut wurde. Die Anerkennung für die gelungene Sanierung ging an die Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Peter in Neuburg.

Auszeichnung für Pfarrkirche St. Peter in Neuburg

Die Feier fand im sogenannten „Schafhof“ in Freising statt, dem Kulturforum des Bezirks Oberbayern, in dem neben Ausstellungen auch lebhafter europäischer Kulturaustausch stattfindet. Pfarrer Herbert Kohler und Verwaltungsleiter Georg Gabriel nahmen laut Mitteilung der Pfarreiengemeinschaft sehr erfreut und bewegt die Urkunde von Bezirkstagspräsident Josef Mederer entgegen. Sie wurden begleitet von den beiden Projektleiterinnen des Staatlichen Bauamts Ingolstadt, Marianne Gremmelspacher und Ulrike Buller-Lörsch, die die gesamte Sanierung in enger Zusammenarbeit mit der Pfarrei betreut und geplant haben. Auch Architekt Michael Kühnlein aus Neumarkt, der alle Baumaßnahmen koordiniert hat, war eingeladen. Amelie Meilinger vertrat die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Neuburg und Maria Heil die Kirchenverwaltung St. Peter.

Zusammen mit der Pfarrkirchenstiftung St. Peter wurden zwölf weitere denkmalgerechte Sanierungen ausgezeichnet. Dabei erhielten Privatpersonen, die Denkmäler weitgehend auf eigene Kosten renovierten, Preisgelder in Höhe von insgesamt 19.000 Euro. Institutionen oder Stiftungen bekommen eine „Anerkennung“ ausgesprochen und können mit einem Schild am Denkmal auf diese Würdigung verweisen. (AZ)

