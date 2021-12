Kaufangebot des Landkreises für die KJF Kliniken in Neuburg

Plus Der Landkreis bekundet mit einem unverbindlichen, ersten Angebot sein Interesse an einer Übernahme des Krankenhauses Neuburg. Die Barmherzigen Brüder sagen dem Oberbürgermeister ab.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen will die Neuburger KJF Kliniken übernehmen. Diese Absicht belegt ein unverbindliches Angebot, das der Kreis jetzt dem Augsburger Träger übermittelt hat. Mit dem sogenannten „indikativen Angebot“ bekräftigt ein Käufer in einem Bieterverfahren sein Interesse.