Kaum Bedarf an Co-Working: Den Otto-Räumen in Neuburg droht das Aus

Plus Der Verein Otto bietet Co-Working- und Veranstaltungsräume in der Neuburger Innenstadt an – doch die Nachfrage ist gering. Jetzt droht dem Angebot das Aus.

Von Andreas Zidar

An der Ausstattung dürfte es nicht scheitern. Thomas Leinfelder zieht eine Schachtel aus dem Schrank und zeigt den Inhalt - eine 360-Grad-Videokonferenzkamera. Dazu kommen Beamer, Bildschirme, Drucker und eine moderne Küche mit Kaffeemaschine. In den Räumlichkeiten des Vereins Otto in der Neuburger Schmidstraße ist alles vorhanden, was es zum Arbeiten braucht. Doch in Neuburg wollen offenbar die allermeisten Menschen direkt bei ihren Arbeitgebern oder bei sich zu Hause arbeiten. Der Bedarf an Co-Working- und Veranstaltungsräumen ist so gering, dass dem Otto-Angebot in der Neuburger Innenstadt nun das Aus droht.

Seit September 2021 bietet der Verein die Flächen an. Eigentlich sollten die Einnahmen durch verschiedene Nutzungen die Mietkosten weitestgehend tragen. "Das ist nicht im Entferntesten der Fall", betont Leinfelder, der Schatzmeister des Vereins. Sowohl die Co-Working- als auch die Veranstaltungsräume seien nur "punktuell" nachgefragt. Man habe Partner wie das Landratsamt mit dem Sprachcafé, den Neuwirt oder die Audi BKK. "Doch es fehlt die Grundauslastung", berichtet der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Stiglmair. Die gelegentliche Nutzung der etwa 160 Quadratmeter großen Nutzfläche sei nicht kostendeckend. Der Wunsch der Beteiligten, dass sich in Neuburg eine Gemeinschaft aus Co-Workern, Gründern und Veranstaltern bildet, die beim Otto eine Heimat findet, hat sich nicht erfüllt.

