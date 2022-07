Kaum Fahrgäste: Die neue Tourismus-Linie 6 steht wohl vor dem Aus

Plus Die Tourismus-Linie 6, die den Neuburger Bahnhof mit der Altstadt verbindet, fährt derzeit im Testbetrieb. Bislang fehlen die Fahrgäste - die Linie steht vor dem Aus.

Die neue Buslinie 6, die den Neuburger Bahnhof mit der Altstadt verbindet, steht wohl vor dem Aus. Derzeit fährt die als „Tourismus-Linie“ bezeichnete Busverbindung im Testbetrieb. Nach nur wenigen Monaten wird deutlich: Viel zu wenige Menschen nutzen das Angebot.