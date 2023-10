Kaum mehr Zuschüsse? Der Blick auf die Zukunft der Neuburger Kultur ist düster

Plus Mehrere Zuschussanträge liegen dem Neuburger Kulturausschuss vor. Der drohende Haushalt 2024 macht eine aktuelle Entscheidung unmöglich.

Mit dieser Entscheidung hatten die Kuturschaffenden Neuburgs wohl nicht gerechnet. Zahlreiche Anträge hatten verschiedene Gruppen bei der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses für Projekte im Jahr 2024 eingereicht. Der Kulturausschuss sollte in der Sitzung entscheiden, ob er die Zuschüsse befürwortet. Doch diese Entscheidung wurde nun vertagt. Zu unsicher sei die finanzielle Lage.

Der Vorschlag ging von Zweitem Bürgermeister Johann Habermeyer aus, der die Sitzung leitete. Er verwies auf die vor Kurzem stattgefundene Klausurtagung des Stadtrates, während derer sich abgezeichnet hatte, dass im Jahr 2024 "ein sehr schwieriger Haushalt auf uns zukommen wird". Laut Kämmerer sei es schon gar nicht möglich, den Verwaltungshaushalt auszugleichen, vom Vermögenshaushalt gar nicht zu sprechen. Dies würde bedeuten, dass überall der Rotstift angesetzt werden muss, unter anderem eben bei Zuschüssen für Kulturveranstaltungen.