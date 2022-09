Neuburg

vor 34 Min.

Kehrt die Hutschau "Mut zum Hut" nach Neuburg zurück?

Isabel Patel, hier bei der Eröffnung der Hutschau 2021 in Ingolstadt (links Oberbürgermeister Christian Scharpf), will bis Ende des Jahres entscheiden, ob sie mit der Schau nach Neuburg zurückkehrt.

Plus Nach nur zwei Jahren „Mut zum Hut“ und „schmuck durch Schmuck“ in Ingolstadt bahnt sich die Rückkehr nach Neuburg an.

Von Manfred Rinke und Anna Hecker Artikel anhören Shape

Mit der Übergabe der Leitung der Hutschau von Ute Patel-Mißfeldt an ihre Tochter Isabel im vergangenen Jahr verabschiedete sich die werbewirksame Großveranstaltung nach 21 Jahren auch aus Neuburg und wanderte nach Ingolstadt. Im dortigen Armeemuseum im Neuen Schloss findet in zwei Wochen die zweite Auflage von „Mut zum Hut“ statt, zu der mittlerweile auch die Ausstellung „schmuck durch Schmuck“ gehört. Ob für Ingolstadt aller guten Dinge drei sind, steht allerdings in den Sternen. Isabel Patel denkt an eine Rückkehr nach Neuburg.

