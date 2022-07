Keime im Trinkwasser: So geht der Neuburger Sommerpark damit um

Im Neuburger Trinkwasser ist erneut ein Keim entdeckt worden. Welche Folgen hat dies für den Sommerpark, der an diesem Freitag startet?

Im Neuburger Trinkwassernetz ist erneut der Keim „Pseudomonas aeruginosa“ aufgetaucht. Das Gesundheitsamt erließ daraufhin mit sofortiger Wirkung eine Abkochanordnung für das Trinkwasser. Doch wie gehen eigentlich die Beteiligten des Neuburger Sommerparks mit dieser Situation um?

Keime im Trinkwasser: Der Sommerpark in Neuburg ist laut Stadt sicher

Das Volksfest startet an diesem Freitag. Laut Stadtsprecher Bernhard Mahler ist der Betrieb des Sommerparks gesichert. Nach seinen Angaben werden die Krüge im Biergarten mit einer professionellen Spülanlage gereinigt. In dieser erreiche man Temperaturen, die hoch genug seien, um die Hygiene zu gewährleisten. Auf ein Nachspülen mit kaltem Wasser werde verzichtet. Stattdessen kühlen die Gläser an der frischen Luft ab, erklärt Mahler. Da dieser Vorgang mehr Zeit erfordert, sei eine gewisse Planung im Ausschank erforderlich.

Andere Stände auf dem Neuburger Sommerpark, die Wasser benötigen, beispielsweise Imbiss-Buden, können auf sauberes Trinkwasser zurückgreifen. Mit Unterstützung der Feuerwehr habe man Container bereitstellen können, die Wasser der Arnbachgruppe beinhalten. Besucherinnen und Besucher können den Sommerpark also bedenkenlos besuchen, stellt Mahler klar. Die Veranstaltung auf dem Volksfestplatz im Ostend beginnt an diesem Freitag, mehr Informationen zum Zeitplan und Programm finden Sie hier. (ands)

Lesen Sie dazu auch