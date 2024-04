Kein Alleingang: Kreisklinik Schrobenhausen begibt sich auf Partnersuche

Der Landkreis beteiligt sich am neuen regionalen Gutachten. Der 90-Millionen-Bau ist vorerst auf Eis gelegt. Ameos-Chef Axel Paeger bietet Kooperationen an.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beteiligt sich jetzt doch an einem neuen Gutachten zum Bestand und zur Zukunft der Krankenhäuser in der Region. Es soll die medizinischen, organisatorischen, finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten klären. Der Kreistag stimmte am Donnerstag einmütig zu.

Damit ist ein „Alleingang“ des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen vom Tisch. Dessen Aufsichtsrat hatte sich zuletzt gegen mögliche Fusionen ausgesprochen. Der vom Kreistag 2023 beschlossene Neubau des 130-Betten-Hauses für 90 Millionen Euro ist vorerst auf Eis gelegt. „Wir müssen wieder von vorne anfangen“, das ist Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner klar. Sein Ziel bleibt die Sicherung von Bestand und Qualität des Krankenhauses in seiner Stadt.

Kreistag und Landrat wollen das genauso. Man müsse bestehen gegen „den kalten Strukturwandel der Kliniken in Deutschland“, so formuliert es Landrat Peter von der Grün (parteilos). Er schreibt dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen eine „überregionale Leuchtturmfunktion“ zu. Bevor der Landkreis Entscheidungen zu seiner Klinik treffe, müsse man über das Gutachten „wissen, was auf dem Tisch liegt.“ Die Beteiligung an der Analyse sei jedenfalls „ein Zeichen an die Region“.

Die Chefärzte Sharam Tabrizi (links) und Markus Ring besiegeln die Zusammenarbeit in der Geriatrie und Unfallchirurgie. Foto: Winfried Rein

Das geplante Gutachten einer Fachkanzlei soll das Klinikum Ingolstadt, die Ilmtalklinik Pfaffenhofen, die Altmühlkliniken Eichstätt und Kösching sowie das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen umfassen. Mit Kosten bis 150.000 Euro wird gerechnet. Der Landkreis übernimmt davon maximal 20 Prozent. Er legt außerdem fest, dass er „jederzeit aus dem Prozess aussteigen kann". Derzeit suchen Landrat Peter von der Grün und die neue „Task force“ das Gespräch mit den Geschäftsführungen der regionalen Kliniken.

Neubau der Klinik Schrobenhausen vorerst auf Eis gelegt

Reinhardt Reißner (CSU) verlangte im Kreistag, dass auch bei einer Neuordnung die Altersmedizin in Schrobenhausen und die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuburg „unbedingt Schwerpunkte bleiben müssen.“ Gertrud Hecht (Grüne) will „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“. Bei der Verteilung der Kosten dürfe Neuburg-Schrobenhausen nicht überbelastet werden.

Für Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling steht es außer Frage, „dass Neuburg und Schrobenhausen in der Gesundheitsversorgung zusammenarbeiten müssen". Nur dann könnten sich beide Kliniken in der Zukunft behaupten. Damit modifiziert der OB seine Einschätzung von 2017, als er eine Übernahme des Neuburger Krankenhauses durch den Landkreis abgelehnt hatte.

Das angestrebte Gutachten wird die privaten Ameos-Kliniken in Neuburg nicht umfassen. Der Vorstandschef der Ameos-Gruppe Axel Paeger versicherte aber den Kreispolitikern, dass Ameos Kooperationen offen gegenüberstehe. Paeger besuchte erstmals den Kreistag und stellte Zahlen der Neuburger Kliniken vor.

Eine direkte Zusammenarbeit zwischen Schrobenhausen und Neuburg gibt es seit einigen Wochen in der Altersmedizin. Das Kreiskrankenhaus schickt einen geriatrischen Facharzt nach Neuburg, wenn dort in der Ameos-Klinik ein älterer Patient etwa mit Oberschenkelhalsbruch operiert werden muss. Der Gesetzgeber schreibt diese Praxis jetzt in der bundesweiten Krankenhausreform vor. Die Partnerschaft „ist ein Paradebeispiel für trägerübergreifende Zusammenarbeit zum Wohle der Patienten und Patientinnen“, betonen Chefarzt Dr. Sahram Tabrizi (Schrobenhausen) und Chefarzt Dr. Markus Ring, Orthopäde und Unfallchirurg in Neuburg.