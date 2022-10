Neuburg

Kein Geld: Die Schlösslwiese in Neuburg wird vorerst nicht erweitert

Plus Die Finanz-Aussichten in Neuburg sind düster. Die Stadt hat, unter anderem wegen der Energiekosten, kein Geld mehr für größere Projekte – auch nicht für die Schlösslwiese.

Wer jeden Tag an der Neuburger Schlösslwiese parkt, erlebt viel. Anhänger, Transporter oder Wohnmobile belegen teilweise mehrere Plätze auf einmal, genauso wie Autofahrer, die sich offenbar wenig aus den Begrenzungslinien am Boden machen. Und auch sonst ist es manchmal gar nicht so einfach, eine freie Lücke für sein Auto zu finden. Der Parkdruck dürfte vor Ort nochmals zugenommen haben, seitdem die Parkfläche an der Ingolstädter Straße gegenüber der Sparkasse nicht mehr öffentlich genutzt werden darf. Neulich, am frühen Vormittag, war tatsächlich auf der gesamten Fläche an der Schlösslwiese kein einziger Stellplatz mehr zu haben, sodass einige Autofahrer sich bereits an den Rand der Durchfahrten gestellt haben. An diesem Parkdruck wird sich so schnell nichts ändern.

