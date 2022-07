Neuburg

vor 33 Min.

Kein harmloser Fall: Mehrere Schwalbennester in Neuburg zerstört

Schwalben sind eine der bekanntesten Vogelarten in Deutschland. Während ihrer Brutzeit zwischen Mai und Juni befinden sie sich in ihren Nestern, die sie oft unter Dachvorsprüngen bauen.

Plus In der Innenstadt Neuburgs werden Schwalbennester beschädigt, wodurch die Jungtiere umgekommen sind. Der Fall liegt nun bei der Polizei. Auch der Naturschutz schreitet ein.

Von Tabea Fackelmann

In jüngster Vergangenheit kam es vermehrt vor, dass Schwalbennester mutwillig zerstört wurden. Dadurch kamen in einigen Fällen auch die Jungtiere um, die sich im Nest befunden hatten. Doch was passiert in solch einem Fall, wenn die Täter bekannt sind? Polizei und Naturschutz geben Antworten, was getan wird.

