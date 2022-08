Kein Keim mehr in den Neuburger Wasserproben nachweisbar

Die Chlorung des Wassers der Neuburger Stadtwerke läuft noch Wochen oder sogar Monate weiter. Die genaue Ursache der Keimbelastung bleibt unsicher – zwei Varianten sind denkbar.

Seit gut zwei Wochen wird das Leitungswasser der Neuburger Stadtwerke gechlort. Schuld daran ist der Keim „Pseudomona aeruginosa“, der zum zweiten Mal in zwölf Monaten in Proben des Trinkwassers gefunden wurde. Im Januar konnte die erste Chlorung aufgehoben werden, am 27. Juli dann aber erneut Chlor in das Wassersystem geleitet – der Keim war wieder nachgewiesen worden.

Mittlerweile sind die Werte bei der Chlorung stabil, wie Stephan Strehle von den Stadtwerken mitteilt. Und auch eine Keimbelastung ist aktuell nicht vorhanden, wie die Proben zeigen. Das sei zwar durchaus positiv, bedeute aber leider nicht, dass die Chlorung in Kürze beendet werden könne. „Wir wissen alle, wie hartnäckig dieser Kein ist“, meint Strehle. Daher gehe er davon aus – wie auch schon von Seiten des Gesundheitsamtes in Aussicht gestellt wurde – dass die Chlorung noch zur Sicherheit für einige Wochen oder Monate fortgeführt werden muss. Erst wenn das Gesundheitsamt zu dem Ergebnis kommt, dass kein Risiko mehr für eine erneute Ausbreitung des Keimes besteht, kann die Chlorung des Leitungswassers beendet werden.

Im Neuburger Leitungswasser ist keine Keimbelastung mehr messbar

Auf die Frage hin, ob mittlerweile die Ursache für die Verunreinigung mit dem Keim genauer geklärt werden konnte, verweist Strehle auf die beiden Vermutungen, die bereits kurz nach Bekanntgabe der erneuten Belastung geäußert wurden. Nach wie vor gibt es Faktoren, die dafür sprechen, dass sich der Keim nach der ersten Chlorung im Januar im Netz gehalten hat und durch die warmen Temperaturen eine Verbreitung ausgelöst wurde. Andere Faktoren sprechen dafür, dass der Keim durch eine Baumaßnahme in das Trinkwassersystem kam. Auch die genaue Untersuchung von gezielt genommenen Proben direkt im Umkreis der Baustelle, lassen keine hundertprozentige Ursachenbestimmung zu.

Denn während die Wasserproben vor der Verunreinigung auch an der Baustelle gut waren („Sonst wäre die Leitung gar nicht ans Netz gegangen“), was also gegen die Baustellentheorie spricht, ließen die Proben, die nach Bekanntwerdung der Keimbelastung an der Baustelle gezogen wurden, eine andere Schlussfolgerung zu. Sie zeigen, dass in der Nähe der Baustelle eine höhere Keimbelastung festzustellen war.

„Wir gehen bei den Stadtwerken eher von der Belastung durch die Baumaßnahme aus, aber auch die Vermutung des Gesundheitsamtes, dass sich der Keim im Netz gehalten hat, ist durchaus wahrscheinlich. Wir können keine der beiden Varianten ausschließen oder sicher bestätigen“, betont Strehle, „die Ursache mit absoluter Sicherheit zu finden, ist nicht mehr möglich.“