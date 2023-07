Kein Riesenrad auf dem Neuburger Volksfest – doch es gibt Ersatz

Plus Auf der Neuburger Wiesn wird es nun doch kein Riesenrad geben. Der Betreiber hat kurzfristig abgesagt. Die Stadt hat die Lücke bereits geschlossen.

Das Neuburger Volksfest soll mit überarbeitetem Konzept und nach zwei Jahren Pandemie neu starten und ein Erfolg werden. Dabei setzen die Stadt und ihre Partner auf Bewährtes, aber auch auf neue Ideen. Ein Klassiker sollte der Neuburger Wiesn ebenfalls wieder zu Glanz verhelfen: das Riesenrad. Jetzt aber hat der Betreiber kurzfristig abgesagt.

Langsam in einer Gondel schweben, den Blick über das Volksfesttreiben und über die Stadt schweifen lassen. Dabei dem Lärm der Wiesn für ein paar Minuten entkommen: Das ist das Erlebnis, das einem nur auf einem Riesenrad beschert wird. Nach 15 Jahren Pause sollte es deshalb zum Neustart des Neuburger Volksfestes wieder ein solches Fahrgeschäft geben. Doch aufgrund von Personalmangel ist der Aufbau des 30 Meter hohen Gerätes nicht möglich.