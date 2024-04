Neuburg

18:00 Uhr

Kein Schnellschuss: Neuburger Stadtrat will Vorwürfe gegen Paul Winter genau prüfen

Plus Die Vorwürfe gegen Komponist Paul Winter werden im Neuburger Stadtrat diskutiert. Eine Entscheidung soll erst nach einem unabhängigen Gutachten getroffen werden.

Von Reinhard Köchl

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling will erst ein „unabhängiges Gutachten eines Berufshistorikers“ einholen, bevor der Neuburger Stadtrat endgültig über eine Aberkennung der Ehrenbürgerwürde Paul Winters und eine Umbenennung der Paul-Winter-Straße im Schwalbanger entscheidet. „Ansonsten würde ich niemals einer solchen Maßnahme zustimmen“, erklärte der Rathauschef unmissverständlich am Dienstagabend vor dem Neuburger Stadtrat.

Mit dieser Ankündigung endete eine kurze, aber intensive Debatte über die Nazi-Vergangenheit von Paul Winter, die auf einen Eilantrag der Grünen zustande gekommen war. Gmehling hatte dem Gremium zuvor die bisherigen Schritte der Stadt im Umgang mit den in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Forschungsergebnissen des früheren Kreisheimatpflegers Manfred Veit dargelegt, die die Stadt am 24. November vergangenen Jahres erhalten habe. Wie mehrfach berichtet, konnte Veit dem Komponisten in langjährigen Recherchen, unter anderem im Militärarchiv in Freiburg, im Bundesarchiv Berlin und im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, nachweisen, dass er als Stellvertreter des zum Tode verurteilten Kriegsverbrechers Wilhelm Keitel im Oberkommando der Wehrmacht offenbar eine wesentlich größere Rolle im NS-Regime einnahm, als bislang bekannt war. Für OB Gmehling jedenfalls liegen die weiteren Schritte bereits auf der Hand: „Es werden Anträge auf Aberkennung der Ehrenbürgerwürde und des Straßennamens kommen.“

