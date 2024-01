Neuburg

Kein Zweijahreswechsel? Das Bürgerfest im Ostend soll nun doch 2024 stattfinden

Das Multi-Kulti-Fest auf dem Volksfestplatz in Neuburg soll nun doch im Jahr 2024 stattfinden. Allerdings mit einem stark gekürzten Budget.

Plus Der Neuburger Finanzausschuss bessert beim Haushaltsentwurf für 2024 nach. Vor allem der Sparkurs bei kulturellen Veranstaltungen rückt erneut in den Fokus.

Seit Monaten ringt die Stadt Neuburg um den Haushalt für 2024. Ein riesiger Sparkurs wurde angekündigt, Kürzungen an allen Ecken und Enden. Zeitweise wurde Panik groß, dass die Stadt sich nichts mehr leisten kann. Nach intensiven Vorbesprechungen sieht es mittlerweile nicht mehr ganz so düster aus. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses kam jetzt der überarbeitete Haushaltsentwurf auf den Tisch. Weil mehr Geld als gedacht da ist, wurden einige Veranstaltungen und Anträge neu diskutiert.

Multi-Kulti-Fest

Die Absage im Januar war bitter für die Stadtteilmanager: Zum dritten Mal in vier Jahren wurde das Bürgerfest im Ostend abgelehnt. Die beantragten 40.000 Euro könne man sich nicht leisten. Als Entschädigung wurde eine Umsetzung im Zwei-Jahres-Rhythmus angeboten - immer im Wechsel mit dem Hofgartenfest.

