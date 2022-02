Keine Bürgerumfrage in Maxweiler zum geplanten Paketzentrum

Das Landratsamt Neuburg lehnt eine Bürgerbefragung in Maxweiler seitens der Stadt Neuburg zum geplanten Paketzentrum ab. Die Behörde beurteilt das Vorhaben als Beeinflussung der Wähler.

In Maxweiler wird es keine Bürgerbefragung zum geplanten Paketzentrum in Weichering geben – zumindest nicht mit Unterstützung der Stadt Neuburg. Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde hat der Stadtverwaltung untersagt, sich in den anstehenden Bürgerentscheid der Gemeinde Weichering einzumischen. Eine Bürgerumfrage im benachbarten Maxweiler wäre eine Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler, hieß es in der Begründung der Kreisbehörde. Auch dann, wenn es sich bei der Befragung nur um ein unverbindliches Stimmungsbild handle.

Es war die Idee von Ortssprecherin Alexandra Plenk, die grundsätzliche Handlung der Maxweilerer zu dem Post-Vorhaben abzufragen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wollte bei der praktischen Umsetzung behilflich sein und bot an, dass die Zustellung der Briefe über die Stadtverwaltung läuft. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt ist dies aber nicht möglich.

Ob es nun eine alternative Möglichkeit gibt, das Stimmungsbild in Maxweiler zu dokumentieren, weiß Alexandra Plenk noch nicht. „Ich werde mich nochmal mit dem OB besprechen“, sagte sie. Die Ortssprecherin wollte mit der Bürgerbefragung die Maxweiler in den Prozess mit einbeziehen, wenngleich der Ausgang irrelevant für den Bürgerentscheid am 13. März wäre. „Es wäre einfach interessant zu wissen, wie die Stimmung tatsächlich ist.“