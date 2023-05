Keine grünen Fassaden für den "Dreiecksplatz" in Neuburg

Eigentlich sollte der kurios geschnittene Platz in Neuburg an den Häuserfassaden grüner werden. Doch daraus wird nichts – aus gutem Grund.

Schmetterlinge, Citydecks und mehr sollen die Neuburger Innenstadt aufmöbeln: Und in den kommenden Wochen werden Besucherinnen und Besucher in Neuburg weitere Neuigkeiten entdecken können. Demnächst sollen vier Himmelsliegen aufgestellt werden, auf denen man sich mit Blick in den Himmel entspannen kann. Geplant sind auch Hochbeete, Baumkübel für die Weinstraße für mehr Grün in der Stadt, eine Sitztreppe und sogenannte Neuburg-Buchstaben. Bei Letzteren handelt es sich um übergroße Buchstaben, die ebenfalls an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt und sicher nicht nur für Touristinnen und Touristen ein beliebtes Fotomotiv sein werden.

Nicht umgesetzt wird hingegen die geplante Fassadenbegrünung an dem sogenannten Dreiecksplatz in der Oskar-Wittmann-Straße gegenüber dem Donaukai. Nachdem die Stadt ein zweites Angebot eingeholt hatte und der Preis dafür nochmals auf insgesamt 58.000 Euro gestiegen war, wurde die Idee verworfen. "Das ist nicht mehr vertretbar gegenüber den Bürgern, wenn wir für dieses Geld ein paar Drähte spannen lassen", erklärte Bürgermeister Johann Habermayer seine Entscheidung. Es wäre an sich aber schon schade, weil man an dieser Stelle ein Vorbild für andere Fassadenbegrünung hätte sein können.

Noch ein Punkt: Die Stadt hätte mit dieser Maßnahme das förderfähige Budget des EU-Programms von 250.000 Euro überschritten. Dieses übernimmt jeweils 90 Prozent der Kosten. Also bleibt bei dem kurios geschnittenen Plätzchen alles, wie es jetzt ist.

