Neuburg

vor 33 Min.

Keine Pause in der Pandemie: So hilft die Neuburger Tafel Bedürftigen

Kleine Freuden in der Weihnachtszeit bei der Neuburger Tafel: Für die Kinder spendete die Stiftung „Für Neuburger“ einige Hundert Nikoläuse.

Plus Die Neuburger Tafel versorgt 600 Bedürftige aus Stadt und Umland – auch in Corona-Zeiten. Es geht nicht nur um Lebensmittel, sondern auch um Ansprache. Was zu Weihnachten geleistet wird.

Von Winfried Rein

In diesen Tagen überraschte sie eine Kundin mit selbst gestrickten Bettschuhen, vergangene Woche brachte eine Rentnerin Kuchen vorbei. Tafel-Chefin Philomena Schlamp und ihre Helferinnen bekommen gelegentlich selbst kleine Geschenke. Die Freude darüber ist groß, „wir sehen das als Anerkennung für unsere Arbeit“. Und der ehrenamtliche Einsatz der Neuburger Tafel ist gerade jetzt zum Jahresende hin erheblich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen