Keine Pissoirs an Ex-Buben-Schule in Neuburg: Die PWS hat ein "Pipi-Problem"

Im Neubau der Paul-Winter-Realschule in Neuburg wurde auf Pissoirs in den Jungen-WCs verzichtet. Das führt im Alltag zu Problemen.

Von Andreas Zidar

Es mag Menschen geben, vor allem weiblichen Geschlechts, die dieses Thema als Pipifax abtun. Möglicherweise sieht so manche Frau das naturgegebene Privileg der Männer des Im-Stehen-Pinkelns als ungerecht an. Doch Gleichberechtigung hin oder her - diesen anatomischen Vorteil kann den Herren der Schöpfung niemand nehmen. Kritisch wird es, wenn man(n) keine Möglichkeit hat, adäquat von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. So zu beobachten an der Paul-Winter-Realschule (PWS) in Neuburg - wohlgemerkt eine Schule, die bis vor Kurzem alleine den Knaben vorbehalten war. In den dortigen Buben-WCs suchen die Schüler vergeblich nach einem Pissoir. Im Rahmen des Neubaus verzichteten die Verantwortlichen auf eine solche Ausstattung. Für die kleine Notdurft bleibt nur die gute, alte Kloschüssel. Ein Umstand, der für die eine Hälfte der Bevölkerung unbedeutend erscheint, der im Alltag aber zu Problemen führt und nun sogar kritisch in der Kreispolitik thematisiert wurde.

Kürzlich, im Bauausschuss des Kreistags, brachte Reinhardt Reißner das "Pipi-Problem" zur Sprache. Der ehemalige Lehrer an der PWS zeigte kein Verständnis dafür, dass im 50 Millionen Euro teuren Schulneubau - ein Vorzeigeprojekt des Landkreises - bewusst auf die Becken an den WC-Wänden verzichtet wurde. Er habe erst jetzt, gut zwei Jahre nach der Eröffnung, davon erfahren, und sei "empört", wie er im Gespräch mit unserer Redaktion betont. "Ich bin der Meinung, dass in eine Schule, in der vornehmlich Buben unterrichtet werden, Pissoirs hingehören", sagt Reißner. "Früher gab es in der Schule ganz einfach eine Rinne und alle waren zufrieden."

