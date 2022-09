Keine Sperrung an der Weiherleite in Neuburg

Manche Bürgerinnen und Bürger hatten sich eine Sperrung an der Weiherleite in Neuburg gewünscht. Der verkehrsausschuss stimmte über den Antrag ab.

Stadtrat Florian Herold (FW) hatte eine Sperrung an der Weiherleite in Neuburg beantragt. Autofahrer würden den Geh- und Radweg vermehrt als unerlaubte Abkürzung nutzen, so die Begründung. Herold hatte deshalb vorgeschlagen, den Weg mithilfe einer Halbschranke oder eines Pfostens für Autofahrer zu sperren.

Doch der Verkehrsausschuss lehnte diesen Vorschlag ab. „Wenn wir alle Wege sperren, auf denen jemand verbotenerweise durchfährt, haben wir eine Pfosten- und Pollerstadt“, sprach sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gegen die Maßnahme aus – zumal an dieser Stelle aus seiner Sicht kein großes Problem bestehe. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) berichtete von mehreren Anwohnern, die mit dem Wunsch nach einer Sperrung an ihn herangetreten seien. In seinen Augen sei es durchaus möglich, an dieser Stelle mit einem umlegbaren Pfosten zu arbeiten.

Klaus Babel (FW) warnte davor, eine neue Gefahrenstelle zu schaffen. Falls Auto- oder Transporterfahrer wegen der Sperrung rückwärts fahren müssen, gefährde dies die zahlreichen Schülerinnen und Schüler, die dort unterwegs sind. Der Ausschuss lehnte den Antrag schließlich mit vier Gegenstimmen ab.