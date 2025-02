Der sogenannten „Weiberfasching“ am Donnerstag verlief in Neuburg aus sicht der Polizei sehr ruhig. Rund 300 Personen versammelten sich am Abend über mehrere Stunden auf dem Schrannenplatz, um ausgelassen und friedlich zu feiern. Es wurden keine Zwischenfälle gemeldet. (AZ)

