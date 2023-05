Neuburg

17:57 Uhr

Keine wirtschaftlichen Gründe: Warum das Obstkistl in Neuburg schließt

Plus Mit dem Obstkistl verliert Neuburg einen beliebten Laden in der Innenstadt. Hinter der Entscheidung des Eigentümers stecken aber keine wirtschaftlichen Gründe.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die Neuburger Innenstadt verliert einen beliebten Lebensmittel-Laden. Das Obstkistl in der Rosenstraße wird schließen. Hinter dieser Entscheidung des Eigentümers stecken keine wirtschaftlichen Gründe.

"Wir sind sehr zufrieden, wie es in Neuburg läuft", sagt Inhaber Wolfgang Demel im Gespräch mit unserer Redaktion. "Der Standort wird sehr gut angenommen." In den drei Obstkistl-Filialen in Ingolstadt, Gaimersheim und Neuburg finden Kundinnen und Kunden frisches Obst und Gemüse, Käse, Müsli, Marmeladen, Säfte und italienische Feinkost. Der Laden in Neuburg, der seit 2014 besteht, wird voraussichtlich nur noch bis Ende August offenstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

