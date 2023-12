Neuburg

Kerstin Schulz macht Jazz in Neuburg zum Massenphänomen

Plus Die Sängerin und ihre exzellente Band überzeugen bei ihrem Gastspiel im Birdland-Jazzclub vor einem begeisterten Publikum mit einer mutigen und reifen Bühnenshow.

Heimspiel! Kerstin Schulz im Birdland – das bedeutet: Die Protagonistin sitzt ausnahmsweise mal nicht im Zuschauerraum, sondern steht oben auf der Bühne, und der Hofapothekenkeller ist an diesem nasskalten, matschigen Adventssamstag wieder mal proppenvoll. Die singende Radiomoderatorin mit der bluesigen Altstimme ist "eine von uns", der man gerne zujubelt und die im Dunstkreis zwischen Neuburg und Ingolstadt längst ihre eigene Fan-Base aufgebaut hat – Menschen, die übers Jahr hinweg kaum den Weg in den Jazzclub finden und die dort gängige Musik allenfalls mit spitzen Fingern anfassen würden. Hier aber funktioniert es plötzlich: Dank Kerstin Schulz, ihrer authentischen Leidenschaft und einer wendigen, pfiffig-griffigen Begleitband wird der Jazz auch in Neuburg zumindest für diese kurzweiligen zwei Stunden ein populäres Massenphänomen.

Sie singt von Kindesbeinen an, inbrünstig, emotional, voller Verve, häufig laut, dann wieder ganz leise. Und sie liebt die Musik. Kerstin Schulz lebt die Lyrics, die über ihre Lippen gehen, moduliert nicht nur auswendig gelernte Zeilen, sondern schlüpft mit Haut und Haaren in das Innere der Wortgebilde. Nach über vier Jahrzehnten ist sie so etwas wie Neuburgs Sangesstolz, und hat sich das auch hart erarbeitet und redlich verdient. Aber die erklärten Höhepunkte ihrer Karriere als Vokalistin – das betont sie immer wieder – stellen nach wie vor die Konzerte im Birdland-Jazzclub dar, ihrer Lieblingslocation, in der sie schon unzähligen Künstlern auf den Mund oder die Finger schauen durfte. Aus diesem Grund hat sie gemeinsam mit ihrem exzellenten Quartett um den wendigen, intonationssicheren Tenorsaxofonist Christof Zoelch, Schulzʼ langjährigen musikalischen Partner, den Pianisten Jens Lohse, den ebenso einfallsreichen wie verlässlichen Drummer Tom Diewock sowie den renommierten Bassisten Michael Harnoß ein abwechslungsreiches, keineswegs populäres Programm einstudiert, das alle zwar mitunter an ihre Grenzen bringt, dessen Klippen sie aber letztlich elegant, souverän und unter den Begeisterungsstürmen des Publikums umschiffen.

