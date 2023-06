Kieferbruch und Fußtritte: Schlägerei am Neuburger Skaterplatz vor Gericht

Plus Mehrere Jugendliche prügeln sich. Zwei junge Männer müssen sich deswegen vor dem Amtsgericht verantworten. Es folgen zwei gänzlich unterschiedliche Urteile.

Eigentlich hätte es eine spaßige Geburtstagsfeier werden sollen, doch der Abend endet mit einem Polizeieinsatz und einem gebrochenen Kiefer. Die traurige Bilanz eines Vorfalls am Neuburger Skaterplatz, der sich im November 2022 ereignet hatte, kam nun am Amtsgericht zur Sprache. Denn dort mussten sich zwei Jugendliche verantworten, die bei der Schlägerei unter wohl 20 Beteiligten mit dabei waren.

Die Anklage zeichnete ein düsteres Bild: Ein 18-Jähriger und damals 16-Jähriger (mittlerweile 17 Jahre alt) aus Neuburg sollen zwei andere Jugendliche mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Der eine Geschädigte erlitt dabei einen Bruch des Unterkiefers, der andere wurde mit einem Fußtritt in den Bauch verletzt. Beide Angeklagte standen daher wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Dem 17-jährigen Neuburger wurde zudem vorgeworfen, er habe mit Marihuana gehandelt.