Kirche wegen Einsturzgefahr gesperrt: Leonhardiritt in Laisacker fällt aus

Plus In Laisacker ist die Leonhardskirche wegen Einsturzgefahr gesperrt, deswegen fällt am Sonntag der Leonhardiritt aus. In Kienberg dagegen erwartet man viele Reiter und Kutschen.

2022 feierte der Leonhardiritt in Laisacker sein 40. Jubiläum, heuer fällt er aus. Ein Hauptgrund ist die Schließung der Leonhardskirche wegen Baumängeln und angeblicher Einsturzgefahr. Die Pferdeprozession in Rennertshofen-Kienberg dagegen findet an diesem Sonntag, 5. November, statt.

Die Absage im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn-Laisacker kommt etwas überraschend. Der Organisationsaufwand mit einem Zelt sei zu groß, findet Pfarrgemeinderatsvorsitzender Bernhard Reichard. Die Reitställe, Vereine und Stadtkapelle einzuladen und eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, seien schon Aufwand genug. Der Pfarrgemeinderat habe deshalb beschlossen, den Umritt nur noch alle zwei Jahre zu organisieren. „Im November 2024 wird es wieder eine Prozession geben, darauf lege ich Wert“, so Bernhard Reichard.

