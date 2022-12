Kinderbetreuung am Christkindlmarkt: Wichtelhof öffnet wieder seine Türen

Während die Eltern über den Neuburger Christkindlmarkt schlendern, kann der Nachwuchs im Wichtelhof des BRK seiner Kreativität freien Lauf lassen. Was hinter dem Angebot steckt.

Der romantische Christkindlmarkt in der Neuburger Altstadt startet am Freitag in sein zweites und damit für heuer auch letztes Wochenende. Während die zahlreichen Buden, die den Karlsplatz säumen, die großen Besucher zum entspannten Flanieren und Verweilen einladen, können die kleinen einen Blick in den Hof der Maria-Ward-Realschule werfen. Denn dort ist der Wichtelhof des BRK-Kreisverbands untergebracht, in dem Kinder von etwa drei bis zehn Jahren nach Lust und Laune basteln und werkeln können.

Im Wichtelhof können die Kinder gemeinsam mit Mitgliedern des Jugendrotkreuzes sowie der Jugendwasserwacht nach Lust und Laune basteln und werkeln. Foto: Bernhard Pfahler

Hinter dem Wichtelhof verbirgt sich eine kreative Bastelwerkstatt, untergebracht in einem geräumigen und weihnachtlich dekorierten Pavillon. Unter der Betreuung von einer Handvoll Mitgliedern des Jugend-Rotkreuzes, darunter dessen Leiterin Anita Beltz, sowie der Bereitschaft der Jugendwasserwacht können die Knirpse – passend zum Advent – kleine, weihnachtliche Dekorationen, Figuren und vieles mehr basteln und gestalten. Alles, was es dafür braucht, gibt es vor Ort, die Kinder beziehungsweise die Eltern müssen nichts mitbringen. Wichtig ist: Auch wenn der Nachwuchs dann für eine gewisse Zeit betreut wird, bleibt die Verantwortung aber nach wie vor bei den Eltern.

Kreative Kinderbetreuung bietet der BRK-Wichtelhof während des Christkindlmarkts am Neuburger Karlsplatz

Der BRK-Wichtelhof öffnete zum ersten Mal während des Christkindlmarkts 2019 seine Türen – und wurde sehr gut angenommen. Die beiden Jahre darauf pausierte er pandemiebedingt, bis er heuer am zweiten Adventswochenende wieder an den Start ging. Die Idee dazu entstand in der Zeit, als die Stadt Neuburg den Verkehrsverein Freunde der Stadt Neuburg als Veranstalter des Markts im Herzen der oberen Altstadt ablöste. "Wir haben uns damals zusammengesetzt und überlegt, was wir für die Kinder machen könnten, auch mit Blick auf die Betreuung", erzählt Bernhard Pfahler, Organisationsleiter des BRK-Kreisverbands, Stadtrat und Impulsgeber für den Wichtelhof.

Geöffnet ist der Wichtelhof des BRK-Kreisverbands, dessen Eingang sich direkt zwischen Rathaus und Hofkirche befindet, am Freitag, 9., und Samstag, 10. Dezember, jeweils von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

