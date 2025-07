Gewalt gegen Neuburger Kindergärtner: „Der Respekt nimmt wahnsinnig ab“

Es ist ein erster Schritt zurück in Richtung Alltag. An diesem Mittwoch hat der Kindergarten St. Ulrich wieder den Betrieb aufgenommen. An Normalität war jedoch nicht zu denken. Natürlich war der Vorfall vom Montag immer noch allgegenwärtig. Ein Kriseninterventionsteam des BRK hat den schrecklichen Angriff auf drei Erzieherinnen und Erzieher vor Ort mit Kindern, Mitarbeitenden und Eltern besprochen. Nach wie vor bleiben viele Fragen.

