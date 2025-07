Vater schlägt in Neuburger Kindergarten um sich und verletzt drei Erzieher

Ein 30-jähriger Mann aus Neuburg hat am Montagvormittag in einem Neuburger Kindergarten drei Erzieher angegriffen und verletzt. Laut Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 10.10 Uhr den Kindergarten und suchte dort den Kontakt zu einer Erzieherin. Nach ersten Erkenntnissen war der 30-Jährige nicht einverstanden, wie die Pädagogen dort nach einer Auseinandersetzung seines Sohnes mit einem anderen Kind reagiert hatten.

Vater schlägt nach Erziehern in Neuburger Kindergarten

Der 30-Jährige schlug unvermittelt mit der Faust ins Gesicht eines 24-jährigen Erziehers und verletzte ihn. Als dieser zu Boden ging, soll der Angreifer noch mit den Füßen nach dem Erzieher getreten haben. Anschließend schlug der Mann eine weitere 44-jährige Erzieherin mit der Faust ins Gesicht. Die Frau stürzte durch den Schlag auf den Boden und wurde von Fußtritten des 30-Jährigen am Kopf getroffen. Als eine 40-jährige Erzieherin dazwischengehen wollte, schlug er diese mit dem Kopf gegen einen Türstock – all das mussten anwesende Kinder mitansehen.

Polizei nimmt den Mann vorläufig fest

Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrzeug vom Tatort. Die Fahndung der Polizei verlief erfolgreich, die Beamten trafen den Neuburger an seiner Wohnadresse an. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Am Dienstag wurde einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ. Die drei verletzten Erzieher wurden vom Rettungsdienst in das Neuburger Krankenhaus gebracht, eine Betroffene muss stationär behandelt werden. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)