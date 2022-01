Kinderimpfungen: So lief die erste Aktion des BRK im Neuburger Boxenstall

Plus Die erste Kinder-Impfaktion des BRK-Kreisverbands am Samstag im Neuburger Boxenstall wird gut angenommen, die Organisatoren sind zufrieden. Wie es generell um die Impfquote im Landkreis steht.

„Tut gar nicht weh.“ Laura hat sich klaglos eine kleine Spritze mit dem Biontech-Impfstoff geben lassen. Die Neunjährige gehörte zu den über 50 Kindern, die am Samstag mit ihren Eltern zum Impfen in den Neuburger Boxenstall gekommen waren. BRK und Kreiskrankenhaus hatten zwei Impfstellen eingerichtet, „alles ist bestens abgelaufen“, versicherte Organisator Bernhard Pfahler. Neben den angemeldeten Kindern seien noch einige spontane Kandidaten gekommen.