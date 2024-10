Kindernachsorge: Helfer in Region 10 gesucht

Die ELISA Familiennachsorge, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Neuburg und Ingolstadt, sucht dringend neue Ehrenamtliche, die Eltern von schwerst-, chronisch- und krebskranken Kindern unterstützen. Die Initiative „Familienhelden mit Herz“ bietet die Möglichkeit, mit nur einem kleinen Zeitaufwand einen wertvollen Beitrag zur Entlastung dieser Familien zu leisten. Wie eine Sprecherin des Vereins mitteilte, „benötigen wir dringend engagierte Helferinnen und Helfer“, vor allem in den Regionen Pfaffenhofen und Eichstätt.

Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich – lediglich die Bereitschaft, zu helfen. Das Familienleben mit einem kranken Kind stellt eine große Herausforderung dar, die sowohl die betroffenen Eltern als auch gesunde Geschwister fordert. Der Fokus auf die speziellen Bedürfnisse der kranken Kinder erfordert viel Zeit und Energie.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ELISA Familiennachsorge wissen aus eigener Erfahrung, dass viele dieser Familien mehr als nur medizinische Unterstützung benötigen. Sie brauchen eine helfende Hand, ein offenes Ohr und manchmal einfach nur etwas Zeit, um den Alltag zu meistern.

Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, bildet ELISA Familiennachsorge nun neue „Familienhelden mit Herz“ aus. Die nächste Schulung für interessierte Ehrenamtliche findet am 19. Oktober in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Stinnesstraße in Ingolstadt statt. Die freiwilligen Helfer erhalten eine sorgfältige Vorbereitung für ihre Einsätze und können Familien durch stundenweise Betreuung unterstützen – sei es im häuslichen Umfeld oder bei kleinen Unternehmungen wie Spaziergängen, Spielplatzbesuchen oder Ausflügen.

„Wir suchen Menschen ab 16 Jahren, die eine wertschätzende Haltung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen haben und Freude am Umgang mit Kindern und Familien mitbringen“, erklärt Gabriella Aden, stellvertretende Leitung der überregionalen offenen Behindertenarbeit bei ELISA und zuständig für den familienunterstützenden Dienst. „Engagierte und zuverlässige Personen sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden und einen wertvollen Beitrag zur Entlastung von Familien in schwierigen Lebenslagen zu leisten.“ Interessierte können sich direkt bei Gabriella Aden und Viola Kopetzki unter fud@elisafamiliennachsorge. de melden. „Gemeinsam können wir als Gemeinschaft Familien mit Herz und Liebe unterstützen.“ (AZ)