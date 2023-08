Kinderwagen in der Neuburger Innenstadt gestohlen

Ein unbekannter Täter nimmt in der Neuburger Innenstadt einen fremden Kinderwagen mit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstagnachmittag ist in Neuburg ein älterer schwarzer Kinderwagen der Marke „Quinny“ entwendet worden. Dieser war laut Angaben der Polizei vor einem Schnellrestaurant in der Schrannenstraße abgestellt. Der Kinderwagen hat einen Zeitwert von etwa 35 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)