King Cojones heizen in der Drogerie ein

Tanzwütige feiern in Neuburg den Ska-Punk.

Sieben Musiker mit dem Namen „King Cojones“ aus Landshut gaben sich jüngst in der Drogerie in Neuburg die Ehre und präsentierten vor etwa 150 Gästen ihren selten gespielten Musikstil, den Ska-Punk. Spaß und gute Laune sowie garantiert keine Langeweile, sondern „Mega-Mucke“ versprach die Band schon in ihrer knappen Eröffnungsrede.

Dieses Versprechen haben sie von Anfang an gehalten. Mit kurzen knalligen Beats packten sie viele bekannte Rock-Songs in ihr ganz eigenes Gewand. Unterstützt von vier Blechbläsern hatten sie das komplette Publikum bereits ab den ersten Songs auf ihrer Seite. Innerhalb kürzester Zeit füllte sich die Tanzfläche mit Gästen jedes Alters. Ausgelassen wurde zu neu interpretierten Songs von Deep Purple, Black Sabbath oder The White Stripes, mit dem legendären Klassiker „Seven Nation Army“ gefeiert.

Nahezu zwei Stunden ohne jegliche Pausenunterbrechung spielten die Musiker auf. Nur ungern ließ das Publikum nach frenetischem Applaus die Band nach zwei Zugaben von dannen ziehen. Das Versprechen im kommenden Jahr eventuell am Hofgartenfest wieder vor der Drogerie zu spielen, gaben sie dem Veranstalter Klaus Köppl schon heute. Neuburg darf sich darauf freuen. (AZ)