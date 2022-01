Kinobetreiber Roland Harsch: „Gerade bin ich im Tal der Traurigen“

Plus Das Neuburger Kino wurde durch die Pandemie auch 2021 stark belastet. Nur zwei gute Monate konnte Betreiber Roland Harsch verzeichnen. Jetzt hofft er auf ein deutlich besseres Jahr 2022.

Das Kinojahr 2021 war eine Berg- und Talfahrt. Wobei es deutlich mehr Tal als Berg gab, betrachtet man die Monate, in denen der Kinobetrieb durch die Corona-Pandemie massiv ins Stocken geriet. Betreiber Roland Harsch wirft einen Blick zurück und hofft gleichzeitig auf eine spürbare Besserung im neuen Jahr 2022.