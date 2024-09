Kinofest in Neuburg am Wochenende: Filme für die ganze Familie

Filme erlebt man am besten im Kino. Wer dieser Formel treu bleiben und am Wochenende nicht im Netflix-Programm und vor dem heimischen Fernseher versacken will, kommt am 7. und 8. September auf seine Kosten. Denn dann findet erneut das bundesweite Kinofest statt, an dem deutschlandweit etliche Kinos, darunter auch der Neuburger Kinopalast, teilnehmen.

Wie schon in den vergangenen Jahren kosten alle Tickets, egal für welchen Film, während des Wochenendes nur fünf Euro. In Neuburg wird es darüber hinaus einige Filme als Previews zu sehen geben. Darunter zum Beispiel „The Crow“, das offiziell erst am 12. September erscheint und „Die Super Wings - Maximum Speed“, ein Kinderfilm für die jungen Besucher.

Kinofest 2024: In ganz Deutschland machen Kinos mit

Außerdem werden die Filme „Die Ironie des Lebens“ und „Was ist schon Normal?“ sowie laufende Highlights wie „Horizon“, „Alien: Romulus“ und „Nur noch ein einziges Mal - It Ends With Us“ gezeigt. Ein Highlight unter dem Angebot ist das interaktive Mitmach-Event „Disney Channel MitMachKino“, bei dem man seine Filmhelden hautnah erleben können soll. Der Kinopalast empfiehlt den Mitmach-Film insbesondere für kleine Nachwuchskinogäste, die zuvor noch nie im Kino waren

Umrahmt wird das Angebot im Kinopalast unter anderem mit kulinarischen Angeboten und einem Live-Konzert des Neuburger Musikduos „Pichi & Jogo“ am Sonntag um 16:30 Uhr. Der Eintritt dazu ist frei.

Der Neuburger Kinopalast veranstaltet das Kinofest mit einem Rahmenprogramm

Für das Kinofest am Neuburger Kinopalast verlost die Neuburger Rundschau fünf Mal zwei Karten, mit denen jeweils ein Film angesehen werden kann. Um teilzunehmen, schreiben Sie uns bis Donnerstag, 13 Uhr, eine E-Mail an gewinnen@neuburger-rundschau.de mit dem Betreff „Kinofest“, in dem Sie uns Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mitteilen. Die Gewinner werden dann telefonisch benachrichtigt. Die Karten werden an der Kinokasse hinterlegt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Infos nach Art. 13 DSGVO unter: augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Tel. 0821/777-2355. Viel Glück!