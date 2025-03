Kinokarten zu gewinnen: „Best of Cinema“ kommt nach Neuburg

Sie soll den alten Glanz in die Kinos zurückbringen: die Aktion „Best of Cinema“. Vor einem Jahr wurde sie deutschlandweit gestartet, immer mehr Kinos beteiligen sich daran und schreiben sich auf die Fahne, echte Meisterwerke einmal pro Monat wieder auf der großen Leinwand zu zeigen. Von der Idee sind auch die Neuburger Kinobetreiber begeistert und haben sich daher entschieden, „Best of Cinema“ auch in den Kinopalast zu bringen.

Mit welchem Film der Startschuss fällt, darf das Publikum entscheiden. Die Neuburger Rundschau stellt die Filme zur Abstimmung - und verlost Kinokarten für die besondere Veranstaltung.

Welcher Filmklassiker soll in Neuburg nochmal im Kino laufen? Stimmen Sie jetzt ab

Man hat sie schon hundert Mal gesehen, kann die kultigen Dialoge auswendig mitsprechen und fiebert dennoch jedes Mal bei der Handlung mit. Das macht einen echten Filmklassiker aus. Sie bringen die großen Emotionen in den Kinosaal, lassen uns weinen, lachen oder vor Schreck aufschreien. Und genau diesen Klassikern wird mit „Best of Cinema“ der zweite Auftritt auf der Leinwand garantiert. Natürlich wurden die Filme für ihre Rückkehr auf die Leinwand neu aufpoliert.

Für das Kinopalast-Team Roland Harsch, Florian Herold und Christian Flaschl ein klarer Fall: „Wir machen uns stark für ,Best of Cinema‘, weil wir uns als echtes Filmtheater verstehen. Diese wundervoll aufbereiteten Filmklassiker verdienen die große Leinwand, einen großen Kinosaal und vor allem ein großartiges Publikum. Kino bedeutet für uns Leidenschaft, Emotionen und gemeinsames Erleben - und genau das möchten wir mit diesen einzigartigen Vorstellungen fördern.“ Gerade in Zeiten von Streaming und Home-Entertainment will das Team bewusst auf ein besonderes Kinoerlebnis setzen, das Menschen zusammenbringt und verbindet. Daher habe man sich auch für zeitlose Filme entschieden, die auch heute noch ihr Publikum begeistern.

Die Vorauswahl ist auf folgende neun Filme gefallen:

Grüne Tomaten (1991)

Léon - Der Profi (1994)

Reservoir Dogs -Wilde Hunde (1992)

Harry und Sally (1989)

Der Name der Rose (1986)

Rambo - First Blood (1982)

Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders (2006)

Das fünfte Element (1997)

Basic Instinct (1992)

Abstimmen können alle Interessierten vom 14. bis 19. März. Der Siegerfilm läuft dann am Freitag, 28. März, im Kinopalast. Das Kinopalast-Team bietet zudem einen Sektempfang an und wird den Abend moderieren. Der Vorverkauf für den besonderen Abend startet am 24. März. Unter allen Teilnehmern an der Abstimmung werden 5 x 2 Tickets verlost.

Die Abstimmung ist per E-Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de mit dem Betreff „Best of Cinema“ möglich. Bitte den Filmfavoriten sowie Name und Telefonnummer angeben. Außerdem kann über die Social Media Kanäle der Neuburger Rundschau abgestimmt werden: www.facebook.com/NeuburgerRundschau oder www.instagram.com/neuburger_rundschau/. Die Gewinner werden nach der Abstimmung telefonisch kontaktiert.