Für die Kartei der Not sind die „Fleißigen Bienen“ ausgeflogen

Die für die Kartei der Not engagierten „Fleißigen Bienen“ waren beim 150-jährigen Firmenjubiläum der SGD Kipfenberg ehrenamtlich im Einsatz. Den 580 Gäste hat’s geschmeckt.

Auswärtsspiel für die „Fleißigen Bienen“. Die flogen nämlich zu einem ehrenamtlichen Einsatz nach Kipfenberg aus, wo der weltweite Marktführer für pharmazeutisches Hüttenglas, die SGD Kipfenberg GmbH, sein 150-jähriges Firmenjubiläum feierte. Die 260 Mitarbeiter taten dies im Rahmen eines Familienfestes. Dabei sorgten die „Fleißigen Bienen“ für Kaffee und Kuchen für die schließlich 580 Gäste.

Geschäftsführer Claus Meilinger hatte bei den sozial engagierten Damen angefragt, ob sie sich vorstellen könnten, die Bewirtung bei der Jubiläumsfeier zu übernehmen, da die Firma gerne eine soziale Einrichtung beziehungsweise eine „gute Sache“ unterstützen wollte. Den „Fleißigen Bienen“ kam dies gerade recht, auch wenn sie bislang noch nie soweit auswärts im Einsatz waren.

Neuburg: Die „Fleißigen Bienen“ waren im Einsatz bei der SGD Kipfenberg

Für sie alle hieß es zunächst einmal „backe, backe Kuchen“: Nicht weniger als 37 selbst gefertigte Exemplare transportierten dann die elf bei der Feier aktiven Damen die 40 Kilometer nach Kipfenberg. Von 11 bis 17 Uhr fand dort die Bewirtung statt und die Besucher waren vom Angebot angetan. „Denn schon um 16 Uhr waren alle Kuchen verkauft“, erzählt Anne Siwig. Neben der Bewirtung bekamen die Damen auch die Gelegenheit, die Produktion des hoch modernen Betriebes zu besichtigen. Hierzu bekamen sie eine besondere Führung des Geschäftsführers, der ihnen die Details der Produktion von pharmazeutischem Glas erklärte. Am Ende stand ein überaus gelungener und spannender Einsatz für die „Fleißigen Bienen“. „Eine coole Sache, aber auch sehr anstrengend“, wie Angela Meilinger zusammenfasste – und sehr erfolgreich. Denn durch den Kaffee- und Kuchenverkauf sammelten die Damen bei diesem „Auswärts-spiel“ innerhalb einiger Stunden weitere 2500 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Am Ende des Tages war man sich einig, dass man so eine Aktion für die Kartei der Not gerne wieder machen würde.

Mehr über die Kartei der Not erfahren Sie auch in unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt":