KJF-Klinik in Neuburg für seine Kinderversorgung ausgezeichnet

Die KJF-Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg versorgt mit höchstem Niveau Kinder und Jugendliche. Das bestätigt erneut das Zertifikat „Ausgezeichnet. Für Kinder."

In der siebten bundesweiten Bewertung wurde der Abteilung für Kinder und Jugendliche an der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg wiederholt das Zertifikat „Ausgezeichnet. Für Kinder“ verliehen. Der Fokus dieser siebten Bewertungsrunde lag auf der Kinderkrankenpflegeausbildung. Geschäftsführer Gerd Koslowski und der kommissarische Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin Dr. Florian Wild freuen sich, dass sich die hohen Investitionen in Personal und verbesserte Strukturen der Klinik nun auch schriftlich in der dokumentierten, verbesserten Qualität widerspiegelt.

Erneut hatte sich die Neuburger Klinik unter der Trägerschaft der KJF Augsburg den Bewertungskriterien gestellt und das Zertifikat für die Jahre 2022 und 2023 erhalten. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus, die Gesellschaft für Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland sowie die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie ermitteln im Zwei-Jahresrhythmus die Strukturqualität bei der ambulanten und stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Die Kriterien für das Zertifikat erfüllt die Abteilung Kinder- und Jugendmedizin an der KJF Klinik Sankt Elisabeth erneut in vollem Umfang und darf nun das Logo für weitere zwei Jahre führen.

„Kein anderes Fachgebiet der Medizin deckt ein so breites Spektrum ab wie die Kinder- und Jugendmedizin. Vom kleinsten Frühgeborenen bis hin zum Jugendlichen, von Kindern mit Mehrfachbehinderung bis herzkranken Kindern und vielen weiteren Krankheiten sollen Kinderkliniken eine optimale Behandlung für bestmögliche Gesundheit bieten. Wir erfüllen die höchsten Ansprüche an die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in unseren Abteilungen in Neuburg und Ingolstadt und freuen uns sehr, dass wir dies zum wiederholten Male bestätigt bekommen haben und hierfür ausgezeichnet wurden“, erklärt Chefarzt Florian Dr. Wild.

Auch Geschäftsführer Gerd Koslowski sind die hohen Qualitätskriterien für das Zertifikat „Ausgezeichnet. Für Kinder“ wichtig, die sich unter anderem auf die Anzahl und Qualität der Ärzte und Ärztinnen in der Klinik sowie die Anzahl und Qualifikation des pflegerischen und sonstigen Personals beziehen. „Lobenswert ist vor allem die sehr gute Zusammenarbeit der pädiatrischen Fachdisziplinen wie Neuropädiatrie, Kinderkardiologie, Kindergastroenterologie und Kinderchirurgie und nicht zuletzt die 24-stündige, kinderärztliche Notfallversorgung“, so Koslowski.

„Um hohe Qualität zu gewährleisten, ist eine kindgerechte Ausstattung von Röntgen- und Laboreinrichtungen unerlässlich. Auch die Möglichkeit der Mitaufnahme von Eltern, Spielplätze auf dem Klinikgelände, eine Schule für kranke Kinder am Standort und Spezialabteilungen wie eine Kinderschutzabteilung und ein Sozialpädiatrisches Zentrum sind wichtige Faktoren für eine umfassende Versorgung der kranken Kinder und Jugendlichen. All dies erfüllt unsere KJF Klinik am Standort in Neuburg“, erklärt Gerd Koslowski. (nr)