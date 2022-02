Kleine Auszeit in Neuburg nach der großen Flut im Ahrtal

Plus Familie Junior hat die Flutkatastrophe im Ahrtal arg mitgespielt. Von Kerstin Lohner aus Karlshuld gab’s bereits Hilfe. Jetzt packten Anke und Karl Deiml noch eins drauf.

Ein paar Tage Auszeit genießen – wer sehnt sich nicht danach in diesen Zeiten? Für die von der Flutkatastrophe arg gebeutelte Sandra Junior aus dem Ahrtal, ihren Mann, die 13-jährige Tochter Eliza und Großmutter Margit Huhn hat das verlängerte Wochenende in Neuburg einen noch größeren Wert. Noch dazu, weil sie dazu von den Wirtsleuten Anke und Karl Deiml vom Neuwirt eingeladen worden sind.