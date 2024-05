Kleine Mimen ganz groß: Neuburger Theaterakademie probt für gemeinsames Stück

Plus In der Neuburger Theaterakademie von Kerstin und Sepp Egerer gibt es zwei Gruppen. Für eine Aufführung kommen nun erstmals alle Kinder zusammen.

Der Startschuss fiel bereits im August des vergangenen Jahres, doch nun hat die Theaterakademie von Sepp und Kerstin Egerer noch einmal so etwas wie einen kleinen Neustart erlebt. Denn in den Räumlichkeiten der Free Actors Guild, die jüngst im ehemaligen Studio Marrakesch ihr "Kunstwerk" eröffneten, haben nun auch die beiden Theaterpädagogen zusammen mit ihren Schützlingen eine neue Heimat gefunden - und wollen diese gleich für ein besonderes Projekt nutzen. Denn zum ersten Mal sollen beide Theatergruppen gleichzeitig auf der Bühne stehen.

Auf Zehenspitzen tapsen 17 Kinder durch den Raum. Lauernd, vorsichtig, denn die Buben und Mädchen sind auf Bärenjagd. Durch einen matschigen Sumpf geht es geräuschintensiv Richtung Bärenhöhle. Es ist nur eines der kreativen Aufwärmspiele, mit denen Kerstin und Sepp Egerer ihre kleinen Schauspieler und Schauspielerinnen in Stimmung bringen. Dass sie dafür an ihrer neuen Heimat deutlich mehr Platz haben, freut das Künstlerehepaar besonders.