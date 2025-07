„Klimaschule Bayern“: Wie die FOS/BOS Neuburg nachhaltiger werden möchte

Mit der Pflanzung eines Apfelbaums und dem Vergraben einer Zeitkapsel startete am Donnerstag die Auftaktveranstaltung zur Klimaschule Bayern an der FOS/BOS Neuburg. Die Klimaschule Bayern ist ein Programm des Bayerisches Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und dem Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Ziel der Klimaschule ist es, den Unterrichtsablauf möglichst klimaneutral zu gestalten sowie die Schüler zu dem Thema zu sensibilisieren.

Auftaktveranstaltung zur Klimaschule Bayern an der Fachoberschule Neuburg

Martina Wenzel, Weitere Ständige Vertreterin der Schulleiterin, und Landrat Peter von der Grün eröffneten die Veranstaltung mit einer Rede, in der sie die Schüler darauf aufmerksam machten, wie wichtig Klimaschutz im Alltag ist. Mögliche Lösungsansätze für den Klimaschutz an der FOS/BOS wären zum Beispiel ein regionaler Pausenverkauf, Einsparung von Energie sowie die Förderung des Radverkehrs. Im Anschluss an die Eröffnungsrede legte man vorher aufgeschriebene Wünsche der Jugendlichen für das Schulleben im Jahr 2030 in eine Zeitkapsel, die dann im Pausenhof mit einem Schild vergraben wurde. Zusätzlich wurde als Symbol für Wachstum und Nachhaltigkeit ein Apfelbaum gepflanzt, der von zwei Pfarrern gesegnet wurde.

Schülerinnen der FOS/BOS Neuburg haben eine Zeitkapsel mit Wünschen vergraben. Foto: Valentin Huber

Das Ziel der Aktion sei es, auf dem Pausenhof mehr Schatten zu haben, da der Baum im Sommer als „natürliche Klimaanlage“ funktioniere. Die Schüler installierten im Pausenhof unter einem Baum und über dem Pflaster Temperatursensoren, um messbare Ergebnisse zu bekommen. Diese sollen zeigen, dass es bei direkter Sonneneinstrahlung unter einem Baum kühler ist als auf normalem Pflaster. Die Sensoren werden mit einem Solarmodul betrieben. Die Temperaturen können die Schüler jederzeit auf einem Monitor hinter einem Fenster beobachten.

Konzepte für mehr Nachhaltigkeit

Um die Schüler in das Projekt möglichst gut mit einzubeziehen, arbeiteten die Jugendlichen in Workshops Konzepte für die Zukunft aus, wie der Schulalltag klimafreundlicher wird. Zu den Bereichen zählten unter anderem Mobilität und Müll/Recycling. Es wurden Konzepte ausgearbeitet, wie man zum Beispiel möglichst klimafreundlich auch aus weiter entfernt gelegenen Ortschaften in die Schule kommt. Danach wurden die Ideen priorisiert und überlegt, wie man welche Idee umsetzen kann. Einige der häufigsten Ideen waren, das Neuburger Busnetz auszubauen oder eine Mitfahrer-App zu entwickeln, mit der Fahrgemeinschaften leichter gebildet werden können.

Bis 2030 bleibt die Zeitkapsel im Boden, dann werden die Schüler sehen, ob ihre Wünsche Realität geworden sind. Bis dahin wird aus dem kleinen Apfelbaum mit etwas Glück auch ein schattenspendender Baum.