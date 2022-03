Neuburg

Einkaufen und Bauen in Neuburg: Diese Folgen hat der Ukraine-Krieg

Das Speiseölregal bei Edeka in der Neuburger Innenstadt ist nahezu leer gefegt. Was noch zu haben ist, ist Olivenöl.

Plus Der Ukraine-Krieg hat hohe Energiekosten und Lieferengpässe zur Folge. Das spüren Kunden in den Supermärkten, aber auch Bauunternehmer im Raum Neuburg.

Von Laura Gastl Und Gloria Geissler

Wer derzeit Speiseöl oder Mehl auf den Einkaufszettel schreibt, stößt im Supermarkt sehr wahrscheinlich auf leere Regale. Eine Folge des Krieges in der Ukraine, die auch in Neuburg zu spüren ist. Stefan Guggenmos, Rewe-Inhaber in der Nördlichen Grünauer Straße, kann das nur bestätigen. Ständig kämen Kundinnen und Kunden auf ihn zu, die nach Mehl oder Sonnenblumenöl fragen – beides ist derzeit kaum lieferbar. Ab und zu komme ein „Kartönchen“ Rapsöl an, doch das sei schnell vergriffen. Beim Olivenöl hingegen gäbe es keine Probleme. Im Mehlregal sei vor allem Weizen ausverkauft, doch auch andere Sorten seien betroffen.

