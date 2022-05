Neuburg

04.05.2022

Knappe Entscheidung: Die Sommer-Wichtelhütte in Neuburg kommt

Plus Die Neuburger Wichtelhütte kennt man mit Punsch und Glühwein. Der Finanzausschuss bewilligt jetzt eine Sommerauflage – nach langer und kontroverser Diskussion.

Von Anna Hecker

Es soll das Jahr der Außengastronomie sein. Dritter Bürgermeister Johann Habermeyer hatte sich für 2022 gewünscht, das Neuburger Wirte in diesem Jahr unterstützt werden sollen, wenn sie ihre Tische und Stühle unter freiem Himmel aufbauen wollen und damit auch neue Angebote ohne große Hürden umgesetzt werden können. Dass dies gar nicht so leicht ist, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses. Auf der Tagesordnung stand ein Antrag zur Neuburger Wichtelhütte, welche die Veranstalter zum ersten Mal in den Sommermonaten aufstellen wollen.

