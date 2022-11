Knappe Kasse: Die Stadt Neuburg investiert und erhöht die Schulden

Plus Die Ersparnisse der Stadt Neuburg schrumpfen. Aber der Haushalt 2023 steht mit 102 Millionen Euro noch stabil da. Welche Investitionen anstehen.

Die angespannte Finanzlage ist Dauerthema der Stadtpolitiker. Immerhin muss Neuburg im neuen Jahr sechs Millionen Euro Kredite aufnehmen, um den Haushalt von rund 102 Millionen Euro zu bestreiten. Man werde aber gut zurechtkommen und noch erheblich investieren, versicherte Kämmerer Markus Häckl den Stadträten. Personal- und Energiekosten drücken die Ausgaben nach oben, aber 55 Millionen Euro einkalkulierte Steuereinnahmen seien auch nicht zu unterschätzen. Der Finanzausschuss segnete den Vorentwurf des Stadtetats 2023 ohne Gegenstimme ab. Am 24. Januar soll das Plenum den Haushalt verabschieden.